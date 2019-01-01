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الحجاج يواجهون خللا في الاتصال الدولي عبر شبكة STC السعودية

السبت 03 أغسطس 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحجاج يواجهون خللا في الاتصال الدولي عبر شبكة STC السعودية


مكة المكرمة/سما/

تواجه شبكة الاتصالات السعودية STC خللا  في خدمات التجوال الدولي لجميع الحجاج المتجولين على شبكتها منذ مساء الخميس الماضي.
ولقد تضررت خدمة الاتصال لدى الحجاج في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وصل احيانا إلى انقطاعها بشكل كامل عنهم نتيجة الخلل الحاصل في الشبكة السعودية.
ولقد انقطعت الخدمة عن الحجاج الفلسطينيين أيضا بسبب هذا الخلل مما افقدهم وسيلة التواصل مع بعضهم ومع ذويهم في الأراضي الفلسطينية إلى أن تمكنوا من التجول على شبكة زين الأردنية والعودة للتواصل بشكل طبيعي متغلبين على ما حدث معهم.
يذكر أن عددا من الحجاج الفلسطينييين وشركات الحج قد اشتكت من انقطاع خدمة الاتصال لفترة قبل اعادتها من طرف الشركات الفلسطينية وذلك من خلال تمكين خدمة التجوال الدولي على شبكة زين.
 

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