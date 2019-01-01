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"اتحاد المعلمين": مقترحات بتأجيل افتتاح العام الدراسي وتقليص أيام الدوام

السبت 03 أغسطس 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اتحاد المعلمين": مقترحات بتأجيل افتتاح العام الدراسي وتقليص أيام الدوام


رام الله / سما /

اقترحت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين تأجيل افتتاح العام الدراسي الى مطلع شهر أيلول أي بعد صرف رواتب الشهر الجاري وتقليص عدد أيام الدوام إلى 4، والغاء الدورات والأنشطة والفعاليات التي تنظم أيام السبت، إلى جانب تأجيل الأقساط المدرسية على جميع أبناء الموظفين الحكوميين.

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الأمانة العامة مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، تتعلق بالعام الدراسي الجديد، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة نتيجة احتجاز اسرائيل لأموال المقاصة.

وقال عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين حلمي حمدان في مقابلة اذاعية صباح اليوم السبت، إن وزارة التربية والتعليم أكدت تفهمها للمقترحات التي قدمها الاتحاد لتسهيل انطلاق العام الدراسي الجديد في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بفعل استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة.

وتوقع حمدان أن تصدر الحكومة خلال الأسبوع الجاري موافقتها على جملة من المقترحات كتأجيل افتتاح العام الدراسي الى مطلع شهر أيلول أي بعد صرف رواتب الشهر الجاري وتقليص عدد أيام الدوام إلى 4.

وسبق أن كشف الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين سائد ارزيقات أن رئيس الوزراء محمد اشتية أكد خلال اتصال هاتفي معه، دعمه للاتحاد في جميع مواقفه، وتفهمه وقناعاته بكل ما يطالب به الاتحاد وانه الى جانب المعلم.

وأضاف أن رئيس الوزراء أخبر الاتحاد أنه سيسعى للمتابعة مع وزير المالية لرفع نسبة الصرف للقطاعات الأكثر تضررا من الازمه المالية، كما أنه يعمل مع جهات الاختصاص لمعالجة كل النقاط التي وردت في بيان الاتحاد الأخير.

وأشار ارزيقات إلى أنه سيكون اجتماع للاتحاد مع لرئيس الوزراء هذا الأسبوع لمتابعة ومناقشة بعض الملفات.

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