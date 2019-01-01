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"القوى" تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية وتعلن عن برنامج فعالياتها

السبت 03 أغسطس 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القوى" تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية وتعلن عن برنامج فعالياتها


رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، ابناء شعبنا للعمل بكل الطاقات والامكانات لتصعيد المقاومة الشعبية في كل اراضي دولة فلسطين.

وناشدت القوى في بيانها، اليوم، كافة ابناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات التي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق السادس من الشهر الجاري، بخطوات ميدانية شعبية لمنع منتجات الاحتلال من دخول مناطقنا بالإرادة الشعبية ويكون التجمع في فعالية رمزية امام معبر بيتونيا تنفيذا لما جاء في الاجتماع الموسع المنعقد نهاية الاسبوع الماضي بمشاركة الفعاليات واللجان والمؤسسات ونشطاء المقاومة الشعبية والقوى السياسية ضمن برنامج وطني متصاعد، حيث يكون التجمع بالقرب من المعبر لتسليم رسالة للوكلاء للامتناع عن ادخالها لأسواقنا الساعة 12:00 ظهرا.

فيما يشهد يوم الاربعاء 7/8 فعالية لنصرة الأسيرات والاسرى خصوصا المضربين عن الطعام، الساعة 4:30 على دوار المنارة بمدينة رام الله، بدعوة من شبكة صامدون للدفاع عن الاسرى، وإسنادا لنضالهم المشروع.

واوضحت القوى ان يوم الجمعة سيكون يوما للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك الاسبوعي مع الاحتلال في بلعين، ونعلين، وجبل الريسان، وكذلك تأدية صلاة الجمعة في ودا الحمص في صور باهر، رفضا لمشاريع الاحتلال، وخطط البناء الاستيطاني، ومصادرة الاراضي فيها، وتمسكا بالبناء والبقاء رغم انف الاحتلال والادارة الاميركية.

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