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حماس تتلقى دعوة لحضور مؤتمر في طهران

السبت 03 أغسطس 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتلقى دعوة لحضور مؤتمر في طهران


بيروت /سما/

 تلقت حركة حماس، دعوة من مسؤول إيراني لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية" الذي سيعقد في طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين قيادات من الحركة، ومسؤول العلاقات الدولية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب حسين شيخ الإسلام، في بيروت يوم أمس الجمعة. وفق بيان لحماس.

وكان في استقبال شيخ الإسلام، عضوا مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة أسامة حمدان، وعلي بركة، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي"، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض.

وناقش الجانبان آخر مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في المنطقة، مؤكدين على أن لغة المقاومة هي اللغة الوحيدة القادرة على صنع الانتصارات، وشددا على ضرورة تماسك محور المقاومة في مواجهة صفقة القرن والتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية. كما جاء في البيان.

وشدد الجانبان على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرًا، داعين إلى تعزيز صمودهم إلى حين العودة، من خلال منحهم حقوقهم الأساسية وتمكينهم من العيش بكرامة

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