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الشرطة: 279 الف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 647 مطلوبا الشهر الماضي

السبت 03 أغسطس 2019 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تنقل أكثر من 279  ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال شهر 7 الماضي، فيما أوقفت الشرطة 647 مطلوبا جنائياً .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (139637) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (139295) شخصا، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (647) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضافت أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (34) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (115) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .

#الشرطة

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