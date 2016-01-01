غزة: انخفاض الواردات من المساعدات لـ 80% والبطالة تصل 46%

غزة / سما /

قال د. ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إن النصف الأول من عام 2019 لم يشهد أي جديد على واقع المعابر، حيث بقيت المعابر مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآليات السابقة.

وأشار الطباع الى ان آلية عمل المعبر لم تتغير من حيث ساعات العمل، ونوع وكمية البضائع الواردة، ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي والمعدات والآليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق الية إعمار غزة "GRM".

وأوضح أنه نتيجة للإجراءات الإسرائيلية ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة 48824 شاحنة، مقارنة مع 59840 شاحنة واردة إلى قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2016 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة، وبلغت نسبة الإنخفاض في إجمالي عدد الشاحنات الواردة خلال تلك الفترة حوالي 19.5%، وبلغ عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 45854 شاحنة للقطاع الخاص، مقارنة مع 51317 شاحنة ورادة خلال النصف الأول من عام 2016، وبلغت نسبة الإنخفاض في إجمالي عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص خلال تلك الفترة حوالي 11%.

وأضاف" بالرغم من الأوضاع الإقتصادية و المعيشية والإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة وإحتياجة للدعم والمشاريع التنموية والإغاثية، إلا أن الواردات الخاصة بالمساعدات والمشاريع التنموية إنخفض خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل كبير جدا، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 2970 شاحنة، مقارنة مع 14621 شاحنة خلال النصف الأول من عام 2015، لتتجاوز نسبة انخفاض الشاحنات الواردة لقطاع غزة والخاصة بالمساعدات والمشاريع التنموية حوالي 80%، وكان من المفترض أن تشهد تلك الفترة إرتفاعا في المساعدات والمشاريع التنموية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع معدلات البطالة الفقر، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 46% في الربع الأول من عام 2019 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 216 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا".

وأكد استمرار السياسة الاسرائيلية بمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، كذلك منع تسويقها في أسواق الضفة الغربية، وما تم تصديره من قطاع غزة لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية والصناعية.

واوضح ان عدد الشاحنات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ حوالي 1911 شاحنة من المنتجات الصناعية والزراعية، مقارنة مع 1581 شاحنة تم تصديرها خلال النصف الأول من عام 2018، وبلغت نسبة الإرتفاع في إجمالي عدد الشاحنات الصادرة 18% في نفس الفترة، ومازال المصدرون والمسوقون من قطاع غزة يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة، ومنها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية والصناعية إلى الخارج، وتنزيل وتحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية، هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف والتعبئة، ما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني.

