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لأول مرة : السلطة الفلسطينية تعتزم منح تراخيص بناء بمناطق (ج)

السبت 03 أغسطس 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة : السلطة الفلسطينية تعتزم منح تراخيص بناء بمناطق (ج)


رام الله / سما /

 أعلنت السلطة الفلسطينية لأول مرة،اليوم السبت، عزمها منح تراخيص بناء في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.

وأكد وزير الحكم المحلي، مجدي صالح، البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الاسرائيلية التي تعتبر مناطق سي مستباحة لها.

واوضح صالح في حديث لإذاعة فلسطين، ان الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني.

وأشار الى ان الاتحاد الاوروبي ابدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق "ج"، ولكن اجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها، مؤكدا ان القانون الدولي لا يمنح الاحتلال اي صفة قانونية لتنظيم البناء في الاراضي الفلسطينية وان هذا يقتصر على مجلس التنظيم الاعلى الفلسطيني.

وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل، الموقع عام 1993، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا.

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