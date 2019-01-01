  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنفيذية: اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال تجتمع اليوم

السبت 03 أغسطس 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنفيذية: اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال تجتمع اليوم


رام الله / سما /

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ستجتمع اليوم لوضع الاليات الفورية لتنفيذ هذا القرار.

وأضاف رأفت في تصريحات صحفية أن القيادة تتحرك على كافة المستويات لمجابهة الاجراءات والاعتداءات الاسرائيلية التي تنفذ ضد شعبنا، مشيرا الى استمرار التحرك مع الامم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع اليات لتنفيذ اليات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من تجسيد دولته وفق القرارات والشرعية الدولية.

وتعقيبا على الانباء التي تحدث عن أن ما تسمى بـ "لجنة التخطيط والبناء التابعة للإداة المدنية" ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية، بالاضافة الى إعادة بناء 4 مستوطنات تم إخلاء بعضها، قال رافت إن هدف حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة هو تكريس احتلالها الاستعماري لعموم انحاء الضفة بضمها لـ"اسرائيل" ومنع شعبنا من اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية بحيث تضم قطاع غزة والضفة.

واضاف رافت ان كل هدف حكومة نتنياهو بدعم من ادارة ترمب القضاء على حل الدولتين وتكريس الاحتلال الاسرائيلي لعموم انحاء الضفة وفي مقدمتها والقدس الشرقية، لذلك كل يوم هناك اعتداءات بهدم منازل ومصادرة اراضي وبناء وحدات استيطانية جديدة بالاضافة الى اجراءات لضم مناطق من الضفة.

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تطالب قناة العربية بالاعتذار العلني!

لمطالبتها حرق الفلسطينيين.. الإعلامي اللبناني حداد يطالب بإحالة الفنانة "قيقانو" للمحكمة

يهود أميركا أوقفوا تبرعاتهم : انهيار مدوٍ لمنظمة داعمة لإسرائيل

علاج رائد للصلع "ينهي" مأساة الرجال!

موقع استخباري اسرائيلي: اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران

كوشنر يضغط على مصر لتقنع الفلسطينيين بحضور هذه القمة!

الفصائل وصفتها بالمشبوهة.. عملية اغتيال في مخيم عين الحلوة واندلاع اشتباكات مسلحة

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة ترفض ادراج إسرائيل في قائمة العار لانتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين

مسؤولة إسرائيلية : صدمة صفقة شاليط تحول دون إبرام صفقة جديدة

البيت الأبيض يواصل الضغط على الأونروا

قيادي بحماس يكشف عن رسالة شديدة اللهجة بعثتها حركته للاحتلال عبر الوسطاء وهذا مفادها..

عشرات الاصابات بالرصاص الحي بينهم صحفيان شرق قطاع غزة