أسرى فلسطين: 8 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية ثلاثة منهم دخلوا شهرهم الثاني

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أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن 8 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، وذلك بعد تعليق 3 اسرى لإضرابهم خلال اليومين الماضيين .

رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز قال بان ثلاثة أسرى علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري وهم الأسير "حمزة عواد" (28 عاما) من كوبر برام الله ، والأسير "منير عبد الجليل العبد" (26عاماً) من رام الله، والأسير "حسان زياد عواد" 21 عامًا من بلدة اذنا في الخليل، وذلك بعد 10 ايام من الاضراب .

وأضاف "الأشقر" بأن 8 أسرى لا يزالون يخوضون الاضراب، بعد ان انضم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير "طارق قعدان" (46عامًا) من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين الى المضربين منذ اربعة ايام، رفضاً للاعتقال الإداري بحقه، وكان اعيد اعتقاله في فبراير الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور، هو اسير سابق امضى ما يقارب 15 عام في سجون الاحتلال .

وبين " الأشقر" بأن ثلاثة من اقدم الأسرى المضربين دخلوا شهرهم الثاني على التوالي منذ 3 ايام، وهم الأسير "محمد نضال أبوعكر" (22عاماً) من بيت لحم، وهو طالب في جامعة بيت لحم، وأسير محرر اعيد اعتقاله بتاريخ 1/11/2018 وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له مرتين مما دفعه لخوض الاضراب، ويقبع فى عزل عسقلان.

والأسير "مصطفى عطيه الحسنات" (21عاماً) من بيت لحم، وهو ايضاً اسير سابق اعيد اعتقاله في 5/6/2018، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور، وجدد له 3 مرات متتالية، مما دفعه لخوض اضراب لوقف مسلسل التجديد بحقه، وتم نقله الى المستشفى مؤخراً بعد تراجع وضعه الصحي.

والأسير المقدسي "حذيفة بدر حلبية " 33 عام من ابوديس شرق القدس المحتلة، وهو أسير محرر أعيد اعتقاله بتاريخ 10/6/2018 وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له مرتين، ويعانى من ظروف صحية سيئة، وتعرّض أثناء طفولته لحروق بليغة، وأصيب سابقاً بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة صحيّة بعد أن شُفي منه، ونقل الى مستشفى الرملة بعد تراجع شديد على حالته الصحية.

وأشار "الأشقر" الى أن الأسير "اسماعيل أحمد علي" من بلدة أبو ديس بالقدس يواصل اضرابه منذ 13 يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله الاداري، وتم عزله في زنازين النقب، وهو أسير سابق امضى 6 سنوات في سجون الاحتلال واعيد اعتقاله في يناير من العام الحالي وتم تحويله للاعتقال الإداري.

بينما يخوض الأسير "سلطان أحمد خلف" (38 عاماً)، من جنين، اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 16 يوماً بعد اصدار امر ادارى بحقه، وكان اعيد اعتقاله في 8/7/2019، وسبق ان قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في معتقل "مجدو".

بينما يواصل الأسير المصاب بمرض السرطان" أحمد عبد الكريم غنام" (45عاما) من الخليل يخوض اضراب عن الطعام منذ 21 يوماً متواصلة، بعد اصدار قرار ادارى بحقه، وهو أسير سابق امضى 9 سنوات في السجون، ويعانى من مرض السرطان بالدم واجريت له قبل عامين عملية زرع نخاع، وهناك خطورة حقيقية على حياته.

وكان الأسير" وجدي عاطف العواوده" (20 عاماً) من الخليل قد شرع في اضراب عن الطعام، منذ 6 ايام ، احتجاجاً على مماطلة إدارة معتقلات الاحتلال بتقديم العلاج اللازم له. حيث يعانى من إصابة في منطقة الحوض، تعرض لها نتيجة سقوطه في منزل عائلته قبل اعتقاله، وعلى إثرها تم زرع بلاتين له في الحوض، وهو بحاجة لإجراء عملية ضرورية لإزالته، وتماطل ادارة السجن في تلبية مطلبه الأمر الذي دفعه لخوض الاضراب، وهو معتقل إدارياً، ويقبع في زنازين سجن "النقب الصحراوي".



وحمَّل "أسرى فلسطين" سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، وخاصة اصحاب الامراض منهم، حيث هناك خطورة حقيقة على حياتهم، وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان وخاصة ان اعتقالهم ادارياً تعسفي وغير قانونى .