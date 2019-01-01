فلسطين والجبل الاسود يبحثان التعاون في المجال السياحي

رام الله / سما /

استقبلت رُلى معايعة وزيرة السياحة والآثار السفير ميلوراد سيفانوفيتش السفير المفوض وفوق العادة وغير المقيم لدولة الجبل الأسود (مونتنيغرو) لدى دولة فلسطين.

ورحبت الوزيرة معايعة بسيفانوفيتش في فلسطين، متمنية له النجاح في مهمته الجديدة سفيرا مفوضا وفوق العادة وغير مقيم لدولة الجبل الأسود لدى دولة فلسطين، مؤكدة تطلعها لمزيد من العمل والتعاون الثنائي بين الجابين في مجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتحدثت معايعة عن ضرورة التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الخاص لكلا البلدين مما سيساهم في ان يأتي السائح الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية، مستخدما فنادق ومواصلات ومتاجر تحف شرقية وغيرها رافدا بذلك نسب الاشغال الفندقي لدى الفنادق الفلسطينية ورافعا في مساهمة القطاع السياحي الفلسطيني في الدخل المحلي .

وتطرقت الوزيرة معايعة للحديث حول آخر المستجدات والأوضاع والتطورات الجارية للقطاع السياحي الفلسطيني، من مشاريع ونشاطات وبرامج ترويجية و اخر المشاركات في المعارض والمحافل السياحية العالمية، ما ساهم في الترويج لفلسطين وللأنماط السياحية التي تنتهجها فلسطين وذلك في ظل امتلاك فلسطين لعدد من المواقع السياحية و الاثرية و الدينية الفريدة على مستوى العالم كالمسجد الاقصى المبارك و كنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم الابراهيمي الشريف مما ساهم و بشكل فاعل في جذب انتباه اعداد اضافية من السياح القادمين لزيارة فلسطين وللمواقع السياحية والاثرية الفلسطينية .