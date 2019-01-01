مصطفى البرغوثي: قمع الاحتلال لمظاهرتنا في وادي الحمص لن يكسر إرادتنا

القدس المحتلة / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته في المظاهرة التي تلت أداء صلاة الجمعة في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر، أن جيش الاحتلال زج بقوات كبيرة على جانبي جدار الفصل العنصري و اعتدى بقنابل الصوت و الغاز و بالضرب و التنكيل على المتظاهرين و المظاهرة في اللحظة الاولى لبدايتها.

وقال البرغوثي ان الاحتلال أصاب الصحفي اياد حمد في رجله و اعتقل الناشط حسن بريجية واعتدى على باقي المتظاهرين بشراسة.

و أكد البرغوثي أن قمع الاحتلال و تنكيله لن يكسر ارادة الفلسطينيين المصممين على اعادة بناء كل بيت هدمه الاحتلال.