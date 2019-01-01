  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصطفى البرغوثي: قمع الاحتلال لمظاهرتنا في وادي الحمص لن يكسر إرادتنا

السبت 03 أغسطس 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته في المظاهرة التي تلت أداء صلاة الجمعة في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر، أن جيش الاحتلال زج بقوات كبيرة على جانبي جدار الفصل العنصري و اعتدى بقنابل الصوت و الغاز و بالضرب و التنكيل على المتظاهرين و المظاهرة في اللحظة الاولى لبدايتها.

وقال البرغوثي ان الاحتلال أصاب الصحفي اياد حمد في رجله و اعتقل الناشط حسن بريجية واعتدى على باقي المتظاهرين بشراسة. 

و أكد البرغوثي أن قمع الاحتلال و تنكيله لن يكسر ارادة الفلسطينيين المصممين على اعادة بناء كل بيت هدمه الاحتلال.

 
#مصطفى البرغوثي

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تطالب قناة العربية بالاعتذار العلني!

لمطالبتها حرق الفلسطينيين.. الإعلامي اللبناني حداد يطالب بإحالة الفنانة "قيقانو" للمحكمة

يهود أميركا أوقفوا تبرعاتهم : انهيار مدوٍ لمنظمة داعمة لإسرائيل

علاج رائد للصلع "ينهي" مأساة الرجال!

موقع استخباري اسرائيلي: اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران

كوشنر يضغط على مصر لتقنع الفلسطينيين بحضور هذه القمة!

الفصائل وصفتها بالمشبوهة.. عملية اغتيال في مخيم عين الحلوة واندلاع اشتباكات مسلحة

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة ترفض ادراج إسرائيل في قائمة العار لانتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين

مسؤولة إسرائيلية : صدمة صفقة شاليط تحول دون إبرام صفقة جديدة

البيت الأبيض يواصل الضغط على الأونروا

قيادي بحماس يكشف عن رسالة شديدة اللهجة بعثتها حركته للاحتلال عبر الوسطاء وهذا مفادها..

عشرات الاصابات بالرصاص الحي بينهم صحفيان شرق قطاع غزة