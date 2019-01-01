شيرين رضا تُطالب بعدم قتل القطط والكلاب الضالة

وكالات / سما /

طالبت الفنانة المصرية شيرين رضا بعدم قتل القطط والكلاب الضالة، بعد انتشار الثعابين في منطقة التجمع الخامس، والفشل في إيجاد حلول للقضاء عليها.

وغرَّدت من خلال حسابها على «تويتر» قائلة، «القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يأكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف وهو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين السامة والعقارب، أرجوكم متقتلوش خلق الله لأن له حكمة في ذلك».



وأحدث انتشار الزواحف في هذه المنطقة حالة من الرعب والفزع.



وكشفت الفنانة، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه أحدث أعمالها السينمائية فيلم «الضيف» الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية، مشيرة إلى أن الردود التي تلقتها عن الفيلم كانت رائعة، وخاصة أنه فيلم مثير للجدل ويجعل الناس تعيد حساباتها في العديد من الأمور وتفكّر فيها.