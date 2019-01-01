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أمل عرفة وطليقها عبد المنعم عمايري يثيران الجدل بهذه الصورة!

السبت 03 أغسطس 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمل عرفة وطليقها عبد المنعم عمايري يثيران الجدل بهذه الصورة!


وكالات / سما /

نشرت الممثلة السورية ​أمل عرفة​، صورة على أحد صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بزوجها السابق الممثل السوري عبد المنعم عمايري، وهما يبتسمان لبعضهما البعض.

الصورة أثارت بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، فتساءل المتابعون، ما الذي يجمع مطلقين سوياً؟.

لكن أمل أرفقت الصورة بتعليق :”متل ما الأب بيعطي إذن سفر لولادو .. صارت الأم كمان تعطي الإذن للأب إذا بدو يسفر الولاد معو .. يحيا العدل … هادا اللي عملناه اليوم انا وأبو البنات”.

فالقانون السوري مؤخراً أصبح يسمح للأم المطلقة أن تقرر مصير أولادها في حالة السفر مع والدهم، ما يعتبر خطوة جيدة وعادلة بحق النساء.

#أمل عرفة #عبد المنعم عمايري
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