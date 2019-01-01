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مصرع مواطن دهسا في البيرة

السبت 03 أغسطس 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن دهسا في البيرة


رام الله / سما /

 لقي مواطن يبلغ من العمر 67 عاما مصرعه دهسا بمنطقة البالوع في مدينة البيرة.
وافاد الناطق الاعلامي باسم الشرطه العقيد لؤي ارزيقات ان الحادث وقع بالقرب من بلازا مول في منطقه البالوع،  وتم تحريك خبراء الحوادث والاسعاف للمكان وبحسب المعلومات الاوليه ان فتاة كانت تقود مركبة من نوع نيسان فقدت السيطرة عليها وصعدت الى الرصيف ما ادى الى دهس المواطن ونقله لمجمع فلسطين الطبي واعلن عن وفاته.
واضاف ارزيقات ان الشرطة قامت بالتحفظ على المتسببة بالحادث وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

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