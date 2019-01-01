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ألمانيا.. ضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخ البلاد

السبت 03 أغسطس 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا.. ضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخ البلاد


وكالات / سما /

أعلنت السلطات الألمانية ضبط أطنان من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ الشمالية، في عملية مصادرة وصفت بـ"الأكبر في تاريخ البلاد".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه جرى ضبط 4.5 أطنان من مخدر الكوكايين، تتجاوز قيمتها مليار يورو (1.11 مليار دولار).

وقال مكتب الجمارك في هامبورغ إن عملية المصادرة جاءت بعد فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين، كانت قادمة من عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو ومتجهة إلى مدينة أنتويرب البلجيكية.

وأضاف المكتب، في بيان، أن وصف الحاوية كان يشير إلى أنها محملة بفول الصويا، إلا أنه بعد عملية التدقيق والفحص، عثرت السلطات على 221 حقيبة رياضية سوداء تحتوي على 4200 علبة من الكوكايين المضغوط.

وتابع "قيمة المحجوزات الهائلة تمثل أكبر عملية مصادرة منفردة للكوكايين في ألمانيا"، مبينا أن مكتب المدعي العام في هامبورغ يحقق في تفاصيل الوجهة المحتملة للحاوية.

وختم البيان قائلا "جرى إتلاف الكوكايين الذي تمت مصادرته بموجب إجراءات أمنية صارمة وشاملة".

#كوكايين #شحنة

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