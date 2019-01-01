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التدخين قد يصبح سببًا لالتهاب البنكرياس

السبت 03 أغسطس 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التدخين قد يصبح سببًا لالتهاب البنكرياس


وكالات / سما /

التهاب البنكرياس مرض خطير يمكن أن يتطور مسببًا ازدياد خطر الإصابة بالسرطان. والمدخنون هم أكثر عرضة من غيرهم لتطور هذا الالتهاب إلى سرطان البنكرياس.

ووفقًا للمعطيات التي حصل عليها علماء جامعة بريغهام يونغ ومستشفى بوسطن النسائي في الولايات المتحدة، فإن التدخين هو عامل منفصل في تطور التهاب البنكرياس.

وقد اكتشف الباحثون أن التدخين يمكن أن يصبح سببا في التهاب البنكرياس، حتى في حالة إقلاعه عن هذه العادة السيئة.

ويشير الخبراء إلى أن التغيرات التي تلاحظ عند المدخنين في خلايا البنكرياس تؤدي إلى تطور هذا الالتهاب بغض النظر عن العمر والجنس والنظام الغذائي وتناول المشروبات الكحولية.

واختبر الأطباء خلال هذه الدراسة البنكرياس لدى 131 متطوعا، واتضح لهم أن الذين يدخنون أو الذين أقلعوا عن هذه العادة قبل فترة قصيرة يعانون من ضيق قنوات الغدة والتهابها. وهذه هي أعراض تسبق تطور التهاب البنكرياس.

واكتشفت هذه الأعراض لدى 57% من المدخنين، في حين اكتشفت هذه الأعراض لدى 26% من غير المدخنين.

واستنتج الباحثون من نتائج هذا الاختبار أن "المدخنين أو الذين أقلعوا عن التدخين قبل فترة، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس وتطوره".

#التدخين #البنكرياس

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