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إياب كأس فلسطين مهدد بالإلغاء

السبت 03 أغسطس 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إياب كأس فلسطين مهدد بالإلغاء


غزة / سما /

باتت موقعة إياب كأس فلسطين, مهددة بالإلغاء, عقب عدم حصول خدمات رفح على تصاريح دخوله الضفة المحتلة حتى الآن.

وأكد نادي خدمات رفح, أن الأمور لا تزال غامضة بخصوص موعد المغادرة للمحافظات الشمالية, وسط توقعات بإلغاء مباراة الإياب.

وكان من المفترض أن تجري موقعة الإياب في الثالث من يوليو الماضي, إلا أن الاحتلال (الإسرائيلي) منع دخول بعثة "الأخضر" الرفحي الضفة المحتلة, قبل أن يحدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوم غد الأحد الموعد النهائي للمباراة.

يشار إلى أن مباراة ذهاب كأس فلسطين انتهت بالتعادل بين خدمات رفح ومركز بلاطة (1-1), ليتأجل الحسم للإياب.

#كأس فلسطين #خدمات رفح #مركز بلاطة

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