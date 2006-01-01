الكشف عن ترتيب مرحلة ذهاب بطولة القدس للناشئين

غزة / سما /
كشفت وزارة الشباب والرياضة, عن ترتيب الفرق عقب نهاية مرحلة الذهاب من بطولة "القدس" للناشئين مواليد "2006 فما فوق".
وفيما يلي ترتيب الفرق المشاركة في البطولة بعد نهاية مرحلة الذهاب:
- المجموعة الأولى:
1- شباب بيت حانون الأهلي ( 13 نقطة).
2- غزة الرياضي (11 نقطة).
3- الهلال (9 نقاط).
4- الصداقة (6 نقاط).
5- أكاديمية الوحدة (3 نقاط) .
6- الرضوان (نقطة واحدة).
- ترتيب المجموعة الثانية:
1- أكاديمية المحترفين (12 نقطة).
2- الوفاق (9 نقاط).
3- المشتل (6 نقاط).
4- التفاح (3 نقاط).
5- الأكاديمية الفلسطينية (دون نقاط).