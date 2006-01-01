الكشف عن ترتيب مرحلة ذهاب بطولة القدس للناشئين

غزة / سما /

كشفت وزارة الشباب والرياضة, عن ترتيب الفرق عقب نهاية مرحلة الذهاب من بطولة "القدس" للناشئين مواليد "2006 فما فوق".

وفيما يلي ترتيب الفرق المشاركة في البطولة بعد نهاية مرحلة الذهاب:

- المجموعة الأولى:

1- شباب بيت حانون الأهلي ( 13 نقطة).

2- غزة الرياضي (11 نقطة).

3- الهلال (9 نقاط).

4- الصداقة (6 نقاط).

5- أكاديمية الوحدة (3 نقاط) .

6- الرضوان (نقطة واحدة).

- ترتيب المجموعة الثانية:

1- أكاديمية المحترفين (12 نقطة).

2- الوفاق (9 نقاط).

3- المشتل (6 نقاط).

4- التفاح (3 نقاط).

5- الأكاديمية الفلسطينية (دون نقاط).