  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مبابي: أريد بقاء نيمار في باريس سان جيرمان

السبت 03 أغسطس 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي: أريد بقاء نيمار في باريس سان جيرمان


وكالات / سما /

أعرب كيليان مبابي نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في بقاء زميله، نيمار دا سيلفا، ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وتنتشر الكثير من الأنباء حول ارتباط اللاعب البرازيلي الدولي بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد عامين فقط من مغادرة كامب نو، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 222 مليون يورو.

وكان ليوناردو المدير الرياضي البرازيلي للنادي الباريسي قد صرح بأن نادي العاصمة الفرنسية مستعد للسماح للاعب البالغ من العمر 27 عاماً بالرحيل في حالة وصول عرض مناسب، يرضي الجميع.

ومن المفهوم أن برشلونة يريد إدراج بعض الأسماء في صفقة استعادة نجم السليساو، إلا أن باريس يريد فقط الحصول على المال.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً تحدث إلى وسائل الإعلام قائلاً “أريده أن يبقى وأخبرته بما أفكر فيه حيال وضعيته، الأمر واضح بالنسبة لي”.

وأضاف “هو لاعب مهم هنا وأريده أن يبقى”.

كما سلط مبابي الضوء على تأثير نيمار الإيجابي على تدريبات سان جيرمان عقب عودته من العطلة الصيفية، فقال “نيمار كان، مثلما هو دائماً، ممتلئاً بالصفات الجيدة وهو أظهر ذلك”.

#كيليان مبابي #نيمار دا سيلفا

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تطالب قناة العربية بالاعتذار العلني!

لمطالبتها حرق الفلسطينيين.. الإعلامي اللبناني حداد يطالب بإحالة الفنانة "قيقانو" للمحكمة

يهود أميركا أوقفوا تبرعاتهم : انهيار مدوٍ لمنظمة داعمة لإسرائيل

علاج رائد للصلع "ينهي" مأساة الرجال!

موقع استخباري اسرائيلي: اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران

كوشنر يضغط على مصر لتقنع الفلسطينيين بحضور هذه القمة!

الفصائل وصفتها بالمشبوهة.. عملية اغتيال في مخيم عين الحلوة واندلاع اشتباكات مسلحة

الأخبار الرئيسية

التنفيذية: اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال تجتمع اليوم

الامم المتحدة ترفض ادراج إسرائيل في قائمة العار لانتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين

مسؤولة إسرائيلية : صدمة صفقة شاليط تحول دون إبرام صفقة جديدة

البيت الأبيض يواصل الضغط على الأونروا

قيادي بحماس يكشف عن رسالة شديدة اللهجة بعثتها حركته للاحتلال عبر الوسطاء وهذا مفادها..