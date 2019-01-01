مبابي: أريد بقاء نيمار في باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

أعرب كيليان مبابي نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في بقاء زميله، نيمار دا سيلفا، ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وتنتشر الكثير من الأنباء حول ارتباط اللاعب البرازيلي الدولي بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد عامين فقط من مغادرة كامب نو، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 222 مليون يورو.

وكان ليوناردو المدير الرياضي البرازيلي للنادي الباريسي قد صرح بأن نادي العاصمة الفرنسية مستعد للسماح للاعب البالغ من العمر 27 عاماً بالرحيل في حالة وصول عرض مناسب، يرضي الجميع.

ومن المفهوم أن برشلونة يريد إدراج بعض الأسماء في صفقة استعادة نجم السليساو، إلا أن باريس يريد فقط الحصول على المال.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً تحدث إلى وسائل الإعلام قائلاً “أريده أن يبقى وأخبرته بما أفكر فيه حيال وضعيته، الأمر واضح بالنسبة لي”.

وأضاف “هو لاعب مهم هنا وأريده أن يبقى”.

كما سلط مبابي الضوء على تأثير نيمار الإيجابي على تدريبات سان جيرمان عقب عودته من العطلة الصيفية، فقال “نيمار كان، مثلما هو دائماً، ممتلئاً بالصفات الجيدة وهو أظهر ذلك”.