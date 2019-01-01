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كوتينيو متوفر مقابل 25 مليون يورو فقط!

السبت 03 أغسطس 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوتينيو متوفر مقابل 25 مليون يورو فقط!


وكالات / سما /

مازال مستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو والفريق الذي سيلعب له في الموسم الجديد غير معلوم، ففي الوقت الذي يجد فيه برشلونة صعوبة في إيجاد عرض لبيعه في الميركاتو الصيفي فإن عليه التفكير في حلٍ آخر.

حيث قرر برشلونة حسب ما أوضحته صحيفة سبورت الكاتالونية بأن ينفتح على فكرة إعارة كوتينيو خلال السوق مقابل مبلغ يتراوح ما بين 25 و30 مليون يورو.

ويتطلع النادي الكاتالوني للقيام بصفقات أخرى وعليه أن يتخلص في البداية من لاعب ليفربول السابق على الأقل على سبيل الإعارة .

فكوتينيو الذي تم التعاقد معه مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون إضافية كحوافز وقع عقداً لمدة 5 سنوات ونصف أي حتى عام 2023، مما يسبب مشكلة في الميزانية في معدل الإهلاك وبسبب راتبه المرتفع.

وينتظر البلاوجرانا أن تتقدم بعض الأندية بعروض لاستعارة اللاعب بمقابل مادي وهو ما سيكون خيار مقبول وخاصة وأن اللاعب لا يُعد ضمن الأسماء التي سيعول عليها المدرب فالفيردي في الموسم الجديد.

#فيليب كوتينيو

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