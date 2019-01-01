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سر رفض ديبالا الانتقال إلى مانشستر يونايتد

السبت 03 أغسطس 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سر رفض ديبالا الانتقال إلى مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

يبدو وأننا سنشهد على مسلسل طويل سينتهي مع غلق باب سوق الانتقالات بشكل رسمي، حيث وأنها صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي تتضمن 3 لاعبين دفعة واحدة.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية صباح اليوم السبت، أن رغبة يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد تتوقف الآن على موافقة من الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سيدخل ضمن الصفقة.

وأكدت شبكة “سكاى سبورت” العالمية أن مفاوضات باولو ديبالا مع إدارة مانشستر يونايتد تواجه مشاكل كبيرة بشأن البنود الشخصية للاعب وأن المهاجم الأرجنتيني غير موافق على كثير من شروط النادي الإنجليزي.

وكشفت الشبكة الموثوقة أن ديبالا لا يريد للتوقيع على عقد يتواجد فيه بند تخفيض الراتب بنسبة 25% في حال فشل مانشستر يونايتد بالصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويدخل اسم المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ضمن الصفقة التبادلية الضخمة المحتمل حدوثها بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد قبل انتهاء عمليات سوق الانتقالات الصيفية.

#ديبالا #مانشستر يونايتد

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