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فان دي بيك ليس بديل بوجبا في ريال مدريد

السبت 03 أغسطس 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان دي بيك ليس بديل بوجبا في ريال مدريد


وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحدثت عن خطط  ريال مدريد قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من شهر سبتمبر القادم.

وتحدثت صحيفة “ماركا” الإسبانية صباح اليوم السبت عن خطط ريال مدريد للتعاقد مع الهولندي فان دي بيك لاعب خط وسط آياكس أمستدرام.

وكشفت “ماركا” أن ريال مدريد قريب بالفعل من إنهاء صفقة التعاقد مع الهولندب فان دي بيك لصالحه من أجل تعديم خط الوسط قبل بداية الموسم الجديد.

وربطت الصحيفة الإسبانية الشهيرة اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع فان دي بيك برغبته في ضم لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة التي تصدر من العاصمة الإسبانية، أن بوجبا مازال الهدف الرئيسي لريال مدريد هذا الصيف لتدعيم خط الوسط هذا الصيف، وأن التعاقد مع فان دي بيك ليس له علاقة بصفقة بوجبا.

#بول بوجبا #فان دي بيك #ريال مدريد

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