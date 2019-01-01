فان دي بيك ليس بديل بوجبا في ريال مدريد

وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحدثت عن خطط ريال مدريد قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من شهر سبتمبر القادم.

وتحدثت صحيفة “ماركا” الإسبانية صباح اليوم السبت عن خطط ريال مدريد للتعاقد مع الهولندي فان دي بيك لاعب خط وسط آياكس أمستدرام.

وكشفت “ماركا” أن ريال مدريد قريب بالفعل من إنهاء صفقة التعاقد مع الهولندب فان دي بيك لصالحه من أجل تعديم خط الوسط قبل بداية الموسم الجديد.

وربطت الصحيفة الإسبانية الشهيرة اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع فان دي بيك برغبته في ضم لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة التي تصدر من العاصمة الإسبانية، أن بوجبا مازال الهدف الرئيسي لريال مدريد هذا الصيف لتدعيم خط الوسط هذا الصيف، وأن التعاقد مع فان دي بيك ليس له علاقة بصفقة بوجبا.