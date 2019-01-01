الدفاع المدني يتعامل مع 60 حريق في عدة مدن بالضفة

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الجمعة، مع 60 حوادث منها 48 حالة إطفاء وحوادث حرائق و12 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.

وعن أبرز هذه الحوادث كشف جاهز الدفاع المدني في بيان له:

-حرائق أعشاب وأشجار كانت 42 حالة نتج عنها إحتراق 209 شجرة .

-وإحتراق معرش كوخ صغير داخل أرض زراعية بمخيم طولكرم .

-وإحتراق مركبة في بلدة دير عمار غرب محافظة رام الله والبيرة .

-وإحتراق مولد كهرباء ومحرك دراجة كهربائية داخل منزل في بلدة بيتونيا غرب رام الله .

-وإحتراق مخلفات منجرة في بلدة حبلة بمحافظة قلقيلية .

-والتعامل مع ثلاثة حوادث سير نتج عنها تسع إصابات كانت : تصادم بين مركبتين بشارع الإرسال في مدينة رام الله ، وإصطدام مركبة بجدار منزل في بلدة ياصيد شمال نابلس ، وإنقلاب مركبة بين قريتي عنزا والزاوية جنوب جنين .

-وتم التعامل مع مصاعد كهربائية عالقة بثلاث حالات في محافظة رام الله .

-وإنقاذ مواطن بعد سقوطه داخل حفرة في مبنى قيد الإنشاء بحي الصاحب في مدينة الخليل .