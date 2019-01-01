مركز حقوقي: الاحتلال يواصل استخدام القوة لقمع مسيرات العودة

غزة / سما /

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن تظاهرات مسيرات العودة شرقي قطاع غزة أمس الجمعة، شهدت تراجعًا في أعداد المصابين مقارنة بالجمع السابقة.

إلاّ أن باحثي المركز سجلوا العديد من الإصابات بالأعيرة النارية الحية وفي الجزء العلوي من الجسم، مع عدم وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود، ما يدلل على استمرار الاحتلال في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وأصيب (66) مدنيًّا فلسطينيًّا منهم (28) طفلاً، و(4) نساء إحداهن مسعفة، وصحفيان، في قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركين في الجمعة الـ 69 لمسيرات العودة وكشر الحصار شرق قطاع غزة.

ومن بين المصابين (27) شخصًا أصيبوا بأعيرة نارية، وصفت حالة مصابين طفلين بأنها خطيرة.