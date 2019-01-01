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الاحنلال يخطط لبناء نحو 2400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس

السبت 03 أغسطس 2019 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لما تسمى "الإدارة المدنية" التاعبة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية وشرقي القدس، ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية جديدة هناك.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني، عن منظمة "السلام الآن"، القول إنه سيتم إعادة بناء 4 بؤر استيطانية تم إخلاء بعضها، دون أن توضح تفاصيل عن ذلك.

وأشار الموقع إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" وافق قبل أيام بشكل مبدئي على بناء نحو 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في منطقة "ج" التي تخضع للسيادة الإسرائيلية، على أن يتم مقابل ذلك بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات.

#إسرائيل

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