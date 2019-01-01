  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع مواطن غرقا في رام الله

السبت 03 أغسطس 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن غرقا في رام الله


رام الله / سما /

لقي مساء الجمعة شاب (19 عاما) مصرعه متأثرا باصابته بحادث غرق وقع قبل ايام في بلدة بيت سيرا غرب رام الله وهو من بلدة بدو شمال غرب القدس .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان عمليات شرطة محافظة رام الله والبيره تلقت بلاغا قبل ثلاثة ايام حول وصول مواطن يبلغ من العمر 19 عاما من سكان بلدة بدو الى مجمع فلسطين الطبي بحاله حرجه نتيجة لغرقه في مسبح غرب رام الله وادخل على اثرها الى العناية المكثفة وقد اعلن مجمع فلسطين الطبي مساء امس عن وفاته .

واضاف ارزيقات ان الشرطة والنيابة العامه فتحتا تحقيقا للوقوف على ظروف و ملابسات الحادث .

الأكثر قراءة اليوم

فصلوا رأسه وأذابوه بمواد كيميائية.. تفاصيل مروعة لجريمة قتل المسعف حميدات

لمطالبتها حرق الفلسطينيين.. الإعلامي اللبناني حداد يطالب بإحالة الفنانة "قيقانو" للمحكمة

يهود أميركا أوقفوا تبرعاتهم : انهيار مدوٍ لمنظمة داعمة لإسرائيل

القطاع الصحي الإسرائيلي قلق من وقف التحويلات الطبية الفلسطينية لمستشفياته

الفصائل وصفتها بالمشبوهة.. عملية اغتيال في مخيم عين الحلوة واندلاع اشتباكات مسلحة

موقع استخباري اسرائيلي: اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران

كوشنر يضغط على مصر لتقنع الفلسطينيين بحضور هذه القمة!

الأخبار الرئيسية

مسؤولة إسرائيلية : صدمة صفقة شاليط تحول دون إبرام صفقة جديدة

البيت الأبيض يطالب بإيضاحات حول "تحقيق الفساد" في اونروا

قيادي بحماس يكشف عن رسالة شديدة اللهجة بعثتها حركته للاحتلال عبر الوسطاء وهذا مفادها..

عشرات الاصابات بالرصاص الحي بينهم صحفيان شرق قطاع غزة

على اعقاب عملية خانيونس.. جيش الاحتلال يقرر تغيير اجراءات فتح النار ضد المتظاهرين بغزة