مصرع مواطن غرقا في رام الله

رام الله / سما /

لقي مساء الجمعة شاب (19 عاما) مصرعه متأثرا باصابته بحادث غرق وقع قبل ايام في بلدة بيت سيرا غرب رام الله وهو من بلدة بدو شمال غرب القدس .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان عمليات شرطة محافظة رام الله والبيره تلقت بلاغا قبل ثلاثة ايام حول وصول مواطن يبلغ من العمر 19 عاما من سكان بلدة بدو الى مجمع فلسطين الطبي بحاله حرجه نتيجة لغرقه في مسبح غرب رام الله وادخل على اثرها الى العناية المكثفة وقد اعلن مجمع فلسطين الطبي مساء امس عن وفاته .

واضاف ارزيقات ان الشرطة والنيابة العامه فتحتا تحقيقا للوقوف على ظروف و ملابسات الحادث .