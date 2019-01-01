البيت الأبيض يطالب بإيضاحات حول "تحقيق الفساد" في اونروا

غزة / سما /

ذكرت القناة العبرية "الثانية" إن رسالة امريكية موقعة باسم المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بعثت الى الأمم المتحدة تثير مخاوف من أن الأموال التي تبرعت بها واشنطن في الماضي الى وكالة اونروا "استغلت بطريقة مسيئة" على حد زعمه، ولذلك فان البيت الأبيض يطالب باطلاعه على نتائج تحقيق الفساد في المنظمة الدولية.



وأضافت الرسالة ان الولايات المتحدة دفعت الى اونروا في السنوات العشر الأخيرة حوالي ثلاثة مليارات، ولذلك تطالب ان تطلع عن قرب والوصول الى طواقم التحقيق حول ما يجري في وكالة اللاجئين الفلسطينيين.



"شبهات الفساد" التي يجري التحقيق بها تتعلق ان كان قادة المنظمة اساءوا استخدام مناصبهم باستخدام هذه أموال وتعزيز مكانة مقربين منهم في المنظمة.



السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون قال في تعقيبه:" نرحب بالسياسة الامريكية الثابتة حيال اونروا. هذه خطوة إضافية تساهم بكشف الحقيقة التي تحدث في الوكالة القائمة على الكذب. يجب على الأمم المتحدة ان تجري تحقيقا معمقا وان تتأكد بأن الوكالة لم يتم توجيهها الى نظام فساد ولذلك يجب على باقي الدول المانحة الانضمام الى سويسرا وهولندا وتعليق تمويل الوكالة فورا حتى انتهاء التحقيقات".