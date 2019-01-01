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الطقس: أجواء حارة وارتفاع درجات الحرارة

السبت 03 أغسطس 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وارتفاع درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الاحد، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الاثنين، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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