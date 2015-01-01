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موسكو : حائزة على جائزة نوبل للأدب تعترف بممارسة الجنس مع النساء والرجال

الجمعة 02 أغسطس 2019 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو : حائزة على جائزة نوبل للأدب تعترف بممارسة الجنس مع النساء والرجال


موسكو/وكالات/

قدمت البيلاروسية الحائزة على جائزة نوبل في مجال الأدب، سفيتلانا أليكسييفيتش، اعترافا غريبا أثناء تقديم كتابها الجديد، حيث قالت إنها كانت طيلة حياتها تمارس الجنس مع النساء والرجال.

وقالت إنها اعتزمت أولا تأليف كتاب بعنوان "50 قصة للرجال و50 قصة للنساء"، ثم أدركت أنها عاجزة عن "فتح قلب الرجل" وصارت تصف الحب بين امرأة وأخرى.

وأفادت غالبية وسائل الإعلام الروسية بعد ذلك بأن الكاتبة البيلاروسية اعترفت بكونها من المثليات، فيما رفضت سفيتلانا التعليق على ما جاء في المقالات الصحفية عنها.

يذكر أن، سفيتلانا أليكسييفيتش، من مواليد عام 1948 حازت عام 2015 على جائزة نوبل في مجال الأدب وهي الكاتبة السادسة الناطقة باللغة الروسية التي تنال تلك الجائزة بعد أليكسي بونين، بوريس باستيرناك، ميخائيل شولوخوف، يوسف برودسكي، وألكسندر سولجينيتسين.

وذاع صيتها بعد تأليف الروايتين الوثائقيتين "للحرب وجه غير نسائي" و"صلاة تشيرنوبول".

المصدر: تاس

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