إيران تتهم إسرائيل بقصف قاعدة عسكرية تابعة لها في العراق

طهران /سما/

نسبت إيران قصف قاعدة لها مؤخراً في الجانب العراقي من الحدود بين البلدين إلى إسرائيل، بحسب موقع قناة كان الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن صحيفة الجريدة في طهران، إن الإيرانيين أبلغوا السلطات العراقية بأنهم لن يتحملوا قيام طائرات إسرائيلية بقصف أهداف في العراق قريبة من الحدود بين البلدين، وأن لديهم معلومات دقيقة أن هذه الطائرات انطلقت من قواعد أميركية بالتنف السورية، وعين الأسد في الأنبار.

وقال هذا المصدر إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو منتظر المحمداوي أسفرت عن مقتل 40 شخصا بينهم 10 مستشارين إيرانيين إضافة إلى جرح نحو مائة.

وأضاف أن طهران لديها معلومات تشير إلى أن إسرائيل قد استعانت في قصف هذه القاعدة بمعلومات زودتها بها منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة.