"فتح" تطالب قناة العربية بالاعتذار العلني!

رام الله / سما /

عبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن استنكارها ورفضها الشديدين للمقابلة التي اجرتها قناة العربية مع شخص مشبوه تطاول على الشعب الفلسطيني وقيادته ومواقفها الوطنية التي ترفض صفقة القرن والتي قالت لا مدوية لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

كما عبرت الحركة عن استهجانها كون هذه القناة قناة عربية وتقع في مثل هذه السقطة اللاأخلاقية وتحاول التشكيك في موقف القيادة الفلسطينية التي تتصدى لمؤامرة صفقة القرن على الشعب الفلسطيني والامة العربية وعلى القدس ومقدساتها.

وطالبت حركة "فتح" هذه المحطة بالاعتذار العلني وعدم تكرار مثل هذه السقطات التي لا تخدم سوى أعداء الامة العربية.