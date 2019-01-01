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اسرائيل تعيد بناء 4 بؤر استيطانية و2430 وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس

الجمعة 02 أغسطس 2019 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعيد بناء 4 بؤر استيطانية و2430 وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن ما لجنة التخطيط والبناء التابعة للإداة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس، ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية.

ونقل موقع صحيفة معاريف عن منظمة "السلام الان"، القول بأنه سيتم إعادة بناء 4 مستوطنات تم إخلاء بعضها، دون أن توضح تفاصيل عن ذلك.

ووفقًا للمنظمة، فإنه سيتم بناء 354 وحدة في مستوطنة نيلي، و346 في بيت إيل، و194 في جاني موديعين، و 132 في كفار أدوميم، و94 في بيت حجاي، و66 في إفرات، و61 في ألن شفوت، و 51 في شيلو، و29 في عنتئيل، و18 في معاليه أدوميم، فيما تتوزع البقية على مستوطنات صغيرة ضمن مجمعات استيطانية كبيرة.

وأشار الموقع إلى ان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت" وافق قبل ايام بشكل مبدئي على بناء 715 وحدة سكنية لفلسطينيين في منطقة "ج" التي تخضع للسيادة الإسرائيلية، على ان يتم مقابل ذلك بناء 6000 وحدة استيطانية في المستوطنات.

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