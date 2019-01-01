حماس: الاحتلال يحاول طمس حقيقة عدوانه باستهداف الصحافيين

غزة / سما/

قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إن تعمّد الاحتلال استهداف الصحافيين محاولة بائسة لطمح حقيقة عدوانيته وعنصريته، ولإفساح المجال لروايته الكاذبة التي تتهاوى في كل مرة أمام بشاعة جرائمه.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، إن تعمد استهداف الصحافيين خلال مسيرات العودة على حدود غزة، والاحتجاجات في وادي الحمص بالقدس، امتداد لتاريخ طويل من الجرائم الإعلام الفلسطيني.

وأضاف "هذا السلوك من جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، التي تستوجب محاكمة ومعاقبة قادة الاحتلال، إضافة لكل جرائمه العنصرية التي مارسها منذ إقامة كيانه الغاصب".