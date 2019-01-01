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المصري: غزة أبت لتكون "رأس الحربة".. وتدافع عن القدس والضفة ولبنان

الجمعة 02 أغسطس 2019 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصري: غزة أبت لتكون "رأس الحربة".. وتدافع عن القدس والضفة ولبنان


غزة / سما /

وصف القيادي في حركة حماس مشير المصري، غزة بـ رأس الحربة للشعب الفلسطيني، قائلاً إنها تدافع عن الفلسطيني في القدس والضفة ولبنان.

وأكد المصري في كلمة ألقاها  مساء اليوم في مخيم ملكة  شرق غزة، أن غزة أبت لتكون رأس الحربة، وستبقى منطلق تحرير وعلامة فارقة، وفق تعبيره.

وشدد على أن "كل التهديد والوعيد والصفقات والمؤتمرات، لا يمكن أن تنال من إرادة شعبنا، وأن صفقة القرن والاحتلال إلى زوال".

وأضاف قائلاً:" إن ما يحدث اليوم في لبنان والقدس وغزة والضفة واشتداد الحصار والإصرار على العقوبات الاجرامية وتهويد القدس وتهجير الفلسطيني في لبنان، يأتي في لحظة متسارعة ومحطة تاريخية بهدف ترجمة صفقة القرن والنيل من حقوقنا الوطنية".

وفي ذات الإطار، أكد المصري أن المظلة الأمريكية والعربية التي تشارك في ترجمة وتطبيق صفقة القرن ومؤامرة البحرين، ستفشل.

وتابع المصري: " العدو يدمر مئات الوحدات السكنية في لحظة واحدة وفق خطة مبرمجة في القدس وضواحيها، بالإضافة إلى الاقتحامات والاعتقالات اليومية والحفريات تحت المسجد الأقصى، بهدف تفريغ المدينة من أي فلسطيني، تطبيقًا لوعد ترمب المشؤوم المتعلق باعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها".

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