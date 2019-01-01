قيادي بحماس يكشف عن رسالة شديدة اللهجة بعثتها حركته للاحتلال عبر الوسطاء وهذا مفادها..

غزة / سما /

كشف سهيل الهندي القيادي في حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، عن رسالة بعثتها حركته للاحتلال الاسرائيلي عبر وسطاء التهدئة.

وأوضح الهندي في تصريحات متلفزة، إن "ارتقاء الشهداء وسقوط عدد كبير من الجرحى سيقابله رد من المقاومة الفلسطينية وغرفة العمليات المشتركة، وهذه الرسالة وصلت إلى الوسطاء لتتحاور مع الاحتلال أننا لن نسكت وسيكون الرد واضحا جدا".

وقال القيادي في حماس، إن" الاحتلال الإسرائيلي عودنّا على عدم الالتزام والمماطلة والتسويف واستخدام كل وسائل الدهاء والمكر من أجل النيل من صمودنا وثباتنا".

وشدد الهندي على أن المقاومة الفلسطينية لن تسكت على تغول الاحتلال الإسرائيلي في دماء أبناء شعبنا، لافتا إلى أن غرفة العمليات المشتركة لهم بالمرصاد.

وقال الهندي إن خروج أبناء شعبنا في قطاع غزة اليوم بجمعة " واد الحمص" رسالة واضحة إلى أبناء شعبنا في القدس أننا معكم ولن نترككم، رغم الحصار والجوع والألم.

وأردف قائلا:" خرجنا بهذه المسيرات الشعبية والسلمية حتى نعبر عن الالام والمعاناة وحق المصير والعودة إلى أراضينا وكسر الحصار، مستدركا " لكن عندما لا يفهم الاحتلال هذه اللغة وعندما يوغل في الدماء سيكون الرد قويا".

وطمئن القيادي في حماس " أبناء شعبنا الفلسطيني والذين يخرجون في مسيرات العودة أنه ما دام هناك غرفة عمليات ومقاومة فلسطينية فلا خشية على هذه الدماء"، مؤكدا أن "الدم بالدم وعلى الاحتلال أن يفهم هذه الرسالة".