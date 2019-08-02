الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتدعو الفلسطينيين بلبنان لاستمرار تحركهم السلمي

غزة / سما /

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في ختام فعاليات الجمعة الـ 69 لها، على استمرار المسيرات في قطاع غزة المحاصر، ودعت لتفعليها في كافة ساحات التواجد الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن الأمريكية التي تستهدف فلسطين والامة.

وجاءت الجمعة 69 لمسيرة العودة تحت عنوان، "مجزرة وادي الحمص"، دعماً ومساندة لسكانه الذين يتعرضون لتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت الهيئة في بيانها عن دعمها وإسنادها لأهل وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة الذين يتمسكون بأرضهم في القدس ويعلنون رفضهم وتصديهم للاستيطان والتهويد

ووجهت الهيئة التحية للشهيد هاني أبو صلاح من خانيونس الذي روى بدمه أرض فلسطين-ثأرا لمقتل شقيقه المقعد/ فادي أبو صلاح ورفضا للحصار ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الهيئة جماهير شعبنا في لبنان للاستمرار في تحركاتهم الشعبية السلمية لرفض قانون التهجير الناعم من لبنان بحجة قانون رخصة العمل مشددين على الحفاظ على وشائج الاخوة والعروبة ومع الشعب اللبناني الشقيق.

كما دعت الجماهير للمشاركة في فعاليات الجمعة ال70 بعنوان جمعة "الشباب الفلسطيني " تزامنا مع يوم الشباب العالمي و للتعبير عن رفض شعنا للمؤامرة التي تتعرض لها القضية الوطنية وللحصار الظالم على القطاع الصامد.

وفيما يلي نص بيان الهيئة الوطنية كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي لفعاليات الجمعة 69

"مجزرة وادي الحمص"

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل -- يا ابناء امتنا العربية والاسلامية

في الوقت الذي تستمر فيه معاناة شعبنا في مخيمات اللجوء في لبنان ويستمر الحصار الظالم على قطاع غزه منذ 12 سنة تهاجم جرافات الاحتلال الصهيوني بيوت الآمنين من ابناء شعبنا في وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة لتهدم مئات الشقق السكنية امام سمع العالم وبصره، تقتل الشهيد / هاني ابو صلاح بخانيونس.

يا جماهير شعبنا الفلسطيني

ان ما تعرض له اهلنا في وادي الحمص من هدم للبيوت وتجريف الممتلكات يهدف للإطباق على مدينة القدس وضواحيها تمهيدا للتهويد وإنهاء الوجود الفلسطيني استثمارا للقرار الامريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني

ولذلك فان الطريق لإسقاط كل هذه المشاريع التصفوية هو طريق المواجهة الجماهيرية المفتوحة مع الاحتلال في ساحات الفعل المباشر والتمسك بالوحدة الوطنية وانهاء كافة مظاهر التنيق و التطبيع والتمسك بالمقاومة كخيار لإسقاطها.

و من هنا، من ساحات مسيرات العودة وكسر الحصار بغزة المحاصرة والتي مازالت تعيش فصول العدوان الصهيوني الغاشم عليها عام 2014 فإننا نتوجه بالتحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة ولشهداء تلك المعارك والبطولات الخالدة لمقاومتنا الباسلة معلنين في ختام فعاليات جمعة69 " جمعة وادي الحمص " ما يلي:-

1- استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر وندعو الى تفعيلها في كافة ساحات التواجد الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن الامريكية التي تستهدف فلسطين والامة.

2- نعلن دعمنا واسنادنا لأهلنا في وادي الحمص بسور باهر بالقدس المحتلة الذين يتمسكون بارضهم في القدس ويعلنون رفضهم وتصديهم للاستيطان والتهويد

3-نوجه التحية لروح الشهيد / هاني ابو صلاح من خانيونس الذي روى بدمه ارض فلسطين-ثأرا لمقتل شقيقه المقعد/ فادي ابو صلاح ورفضا للحصار ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية

4- ندعوا جماهير شعبنا في لبنان للاستمرار في تحركاتهم الشعبية السلمية لرفض قانون التهجير الناعم من لبنان بحجة قانون رخصة العمل مشددين على الحفاظ على وشائج الاخوة والعروبة ومع الشعب اللبناني الشقيق .

5-ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة ال70بعنوان جمعة "الشباب الفلسطيني " تزامنا مع يوم الشباب العالمي و للتعبير عن رفض شعنا للمؤامرة التي تتعرض لها القضية الوطنية وللحصار الظالم على القطاع الصامد.

المجد والخلود لشهدائنا الابرار –الشفاء العاجل لجرحانا الابطال

–الحرية لأسرانا البواسل

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

غزة -2/8/2019