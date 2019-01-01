  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الفصائل وصفتها بالمشبوهة.. عملية اغتيال في مخيم عين الحلوة واندلاع اشتباكات مسلحة

الجمعة 02 أغسطس 2019 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل وصفتها بالمشبوهة.. عملية اغتيال في مخيم عين الحلوة واندلاع اشتباكات مسلحة


بيروت /سما/

أقدمت مجموعة متطرفة على اغتيال "حسن علاء الدين" أحد عناصر حركة فتح في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في المخيم.

وشهد المخيم عقب عملية الاغتيال إطلاق نار وقذائف صاروخية من قبل مسلحين في المخيم، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

من جهتها، استنكرت الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، عملية الاغتيال ووصفتها بالعملية الشبوهة في هذا الوقت ، التي تشهد فيه المخيمات حراكاً شعبياً ضد قانون العمل اللبناني الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الفصائل، أن هذه العملية المشبوهة، تهدف لإجهاض الحراك الشعبي الفلسطيني ضد قانون العمل اللبناني.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. تفاصيل جديدة حول العملية.. الاحتلال ينشر فيديو لعملية الاشتباك بخانيونس

مفتى فلسطين يعلن عن موعد عيد الاضحى المبارك

بالاسماء.. المجلس الجديد لبلدية غزة يستلم مهامه بشكل رسمي

نتنياهو يعلق على عملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم!

فصلوا رأسه وأذابوه بمواد كيميائية.. تفاصيل مروعة لجريمة قتل المسعف حميدات

غانتس لا يستبعد حكومة الوحدة بزعامة نتنياهو ولكن أذن "M16" تخونه!

السيسي يبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزء من "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس يكشف عن رسالة شديدة اللهجة بعثتها حركته للاحتلال عبر الوسطاء وهذا مفادها..

عشات الاصابات بالرصاص الحي بينها صحفي شرق قطاع غزة

على اعقاب عملية خانيونس.. جيش الاحتلال يقرر تغيير اجراءات فتح النار ضد المتظاهرين بغزة

تل ابيب : حماس ستلجأ لبدء جولة قتال في حال لم يتحسن الوضع

جنرال اسرائيلي : امكانيات حزب الله وغزة الصاروخية قادرة على ضرب كافة الاهداف الحيوية في الدولة