الفصائل وصفتها بالمشبوهة.. عملية اغتيال في مخيم عين الحلوة واندلاع اشتباكات مسلحة

بيروت /سما/

أقدمت مجموعة متطرفة على اغتيال "حسن علاء الدين" أحد عناصر حركة فتح في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في المخيم.

وشهد المخيم عقب عملية الاغتيال إطلاق نار وقذائف صاروخية من قبل مسلحين في المخيم، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

من جهتها، استنكرت الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، عملية الاغتيال ووصفتها بالعملية الشبوهة في هذا الوقت ، التي تشهد فيه المخيمات حراكاً شعبياً ضد قانون العمل اللبناني الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الفصائل، أن هذه العملية المشبوهة، تهدف لإجهاض الحراك الشعبي الفلسطيني ضد قانون العمل اللبناني.