لبنان: مسيرات الغضب في المخيمات الفلسطينية متواصلة للجمعة الثالثة

بيروت /سما/

شارك الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان ظهر اليوم الجمعة، في مسيرات غاضبة، رفضًا لقرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، ومطالبة الحكومة اللبنانية بمنح الحقوق المدنية والإنسانية لهم.

وانطلق الآلاف في التظاهرة الأسبوعية الثالثة، في مخيم البداوي الفلسطيني، الرافضة للقرارات اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين، وحقوقهم بالعمل، حيث أغلقت مداخل المخيم في الوقت الذي توافد فيه ناشطون لبنانيون متضامنون مع قضية اللاجئين، للمشاركة في التظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة.

وعم إضراب عام شل كافة مظاهر الحياة في المخيم، ضمن الاحتجاجات التي تنطلق للجمعة الثالثة على التوالي، ضد قرار وزير العمل اللبناني، بشأن اللاجئين.

وفي مخيم نهر البارد، خرج سكانه في تظاهرة شعبية حاشدة رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني، بحق العمال الفلسطينيين، وكما هو الحال في مخيم برج الشمالي.

ويأمل المشاركون في تراجع الوزير اللبناني عن قراره، نظراً لخصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين بالبلاد.

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان قد قال في وقت سابق، إن الطلب بإعفاء الفلسطينيين من إجازات العمل يحتاج لتعديل القانون، والطلب باستثنائهم من تطبيق القانون غير قابل للتطبيق.

وأضاف أبو سليمان: أن "الفلسطينيين اعترضوا لأنهم يعتبرون أن هناك خصوصية للاجئ، هناك قانون صدر عام 2010 يعفيهم من رسم إجازة العمل وهناك صندوق خاص للفلسطينيين في الضمان الاجتماعي، يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة شرط حيازتهم على إجازة عمل. نحن ننفذ هذه الامتيازات، وأعطينا مزيداً من التسهيلات لهم".