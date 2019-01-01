نقابة الصحفيين تدين الاستهداف المباشر لمصور وكالة AP اياد حمد بوادي الحمص

القدس المحتلة / سما /

أدانت نقابه الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، الاستهداف المباشر الذي تعرض له مصور وكالة AP المصور اياد حمد في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة .

وقالت النقابة في بيان لها ان اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على الصحفي اياد حمد مصور وكالة الاسيوشويتد برسAp مما أدى الى إصابته بكسور في رجله هو اعتداء مباشر ومقصود حسب شهود عيان.

واستنكرت النقابة، هذه الجريمة الممنهجة التي تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود في استهداف الصحفيين وفرسان الحقيقة فإنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين وتطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم.



ودغت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الإتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى استنكار هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين وتطالبها بالضغط على الاحتلال بتوفير الحماية الميدانية لهم، وهم يواجهون أشرس وأعتى آلات الاضطّهاد العنصرية والوحشية. في ظل تواطئ الإدارة الأمريكية وتوفيرها الحماية الكاملة لقوات الاحتلال في جرائمها فيما تتدرع بالدفاع عن الحريات الإعلامية حول العالم وتقف صامته أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي.