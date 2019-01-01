بعد يوم واحد على عملية خانيونس.. بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقيى لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة ال69 ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة مجزرة واد الحمص ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "مجزرة واد الحمص".

وقالت الهيئة في بيانها "إن مسيرات العودة وكسر الحصار وهي تدخل أسبوعها التاسع والستين على التوالي، بطابعها الجماهيري ستحافظ على سلميتها وستواصل خطواتها النضالية المتوالية حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948".

وأضافت الهيئة العليا "شعبنا الفلسطيني يتعرض لعملية ترانسفير وتطهير عرقي ممنهج، وعدوان صهيوأمريكي همجي متواصل، يستهدف شطب معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية وتهجير سكانها في ظل صمت عربي وتوطؤ دولي وغطاء مطلق من ادارة ترامب الفاشية.

وانتشر المئات من جنود الاحتلال الاسرائيلي مقابل مخيمات العودة الخمسة مع وجود عدد كبير من الاليات العسكرية.

وتأتي مشاركة الفلسطينيين في المسيرات بعد يوم واحد على قيام شاب فلسطيني باقتحام الحدود والاشتباك مع جنود الاحتلال واصابة ثلاثة منهم قبل استشهاده.