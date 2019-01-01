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بسبب إسرائيليين.. الأردن يغلق مقام النبي هارون

الجمعة 02 أغسطس 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب إسرائيليين.. الأردن يغلق مقام النبي هارون


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، أمس الخميس، إغلاق مقام النبي هارون في مدينة البتراء جنوبي الأردن، بعد دخول سياح إسرائيليين إليه وإقامة طقوس دينية.

وطلب وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر أبو البصل، من القائمين على مقام النبي هارون تسليم مفاتيحه إلى مديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر بالدخول إليه إلا بموافقة الوزارة.

وجاء قرار الوزير الأردني بعد دخول سياح إسرائيليين بطريقة غير قانونية إلى المقام، ومن دون علم الوزارة، مستنكرة في بيان ما حدث، وعبرت عن رفضها الشديد لمثل هذه التصرفات.

وأكدت وزارة الأوقاف الأردنية في بيانها أنها ستفتح تحقيقا بشأن الحادث ومحاسبة من سمح للسياح الإسرائيليين بالدخول إلى مقام النبي هارون وإقامة طقوس دينية داخله.

ويقع مقام النبي هارون على قمة جبل هارون غربي مدينة البتراء جنوبي الأردن، ويطل على الضفة الغربية، ويعود تاريخ بنائه إلى العهد المملوكي.

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