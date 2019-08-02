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جنبلاط: أبو مازن محاصر ويجب دعمه

الجمعة 02 أغسطس 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنبلاط: أبو مازن محاصر ويجب دعمه


بيروت /سما/

 قال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الجمعة، إن الرئيس محمود عباس محاصر في المقاطعة، ويواجه الحصار.

وغرّد جنبلاط في حسابه عبر تويتر قائلًا: "أبو مازن محمود عباس يملك التوقيع باسم فلسطين. إنه محاصر في المقاطعة كما كان عرفات وما أدراك ما يحاك ضده في الداخل والخارج لكنه الشرعية التي تواجه شتى أنواع الحصار، والغير يزايد بدل السير في دعمه ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية. إنني تاريخيا مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل".

ابو مازن محمود عباس يمللك التوقيع باسم فلسطين .انه محاصر في المقاطعة كما كان عرفات وما ادراك ما يحاك ضده في الداخل والخارج لكنه الشرعية التي تواجه شتى انواع الحصار ،والغير يزايد بدل السير في دعمه ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية.انني تاريخيا مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل pic.twitter.com/ai1GFnhrTB

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 2, 2019

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