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اصابتان خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الجمعة 02 أغسطس 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم


قلقيلية / سما /

اصيب شابان بجروح ورضوض اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما لصالح مستوطني "قدوميم" المقامة عنوة على اراضي القرية.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي، بان قوات الاحتلال هاجمت المشاركين بإطلاق الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت، ما ادى الى اصابة شابين بجروح ورضوض جراء سقوطهما أثناء ملاحقة الجنود لهما وتم علاجهما ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في ساعات الفجر الاولى بأعداد كبيرة وقام جنود الاحتلال بتصوير بعض منازل القرية والطرقات التي يسلكها المشاركون في المسيرة اثناء انطلاقهم.

وشارك في المسيرة المئات من ابناء القرية الذين رددوا الهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب.

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