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على اعقاب عملية خانيونس.. جيش الاحتلال يقرر تغيير اجراءات فتح النار ضد المتظاهرين بغزة

الجمعة 02 أغسطس 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
على اعقاب عملية خانيونس.. جيش الاحتلال يقرر تغيير اجراءات فتح النار ضد المتظاهرين بغزة


القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن قرار اتخذه جيش الاحتلال يتعلق بتغيير اجراءات فتح النار على المتظاهرين الفلسطينيين وذلك في اعقاب عملية خانيونس فجر أمس الخميس.

وذكر موقع مفزاك لايف العبري،  أنه في أعقاب عملية خان يونس أمس، الجيش الإسرائيلي قرر تغيير إجراءات فتح النار ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج الحدودي مع قطاع غزة أو محاولة عبور السياج من غزة.

وأوضح الموقع العبري أنه بدءًا من اليوم الجمعة أي فلسطيني سيحاول الاقتراب من السياج الفاصل أو يحاول قطعه، سيتم إطلاق نار حي عليه مباشرة.

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