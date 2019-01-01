اتحاد المعلمين: مباحثات لتأجيل افتتاح العام الدراسي في فلسطين وتقليص الدوام لأربعة أيام

رام الله / سما /

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أنه بحث مع وزارة التربية والتعليم مجموعة من القضايا، بشأن العام الدراسي الجديد 2019 في فلسطين.

وقال الاتحاد، في منشور له عبر الفيسبوك، إنه تم على مدار اليومين السابقين التباحث مع وزارة التربية في الامور التالية:

- تأجيل افتتاح العام الدراسي الى بداية شهر أيلول (بعد نزول الراتب )

٢-تقليص الدوام إلى اربعة ايام ووضع خطة مشتركة لتنفيذ ذلك

٣-إلغاء الدورات والأنشطة والفعاليات ايام السبت

٤-تاجيل الاقساط المدرسية لجميع أبناء الموظفين الحكوميين.

وأشار الاتحاد، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم اجتماع مع رئيس وزراء حكومة رام الله محمد أشتية، للبحث في نسبة صرف الراتب للمعلمين وقضية الجامعات والبنوك، والزامها بتنفيذ القرارات المختلفة وسيتم بحث باقي الأمور مع الحكومه كل فيما يخصه.