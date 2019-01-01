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لبنان تمنع فلسطيني الأردن من دخول أراضيها

الجمعة 02 أغسطس 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان تمنع فلسطيني الأردن من دخول أراضيها


سما / وكالات/

قررت السلطات اللبنانية منع الفلسطينيين من حملة الجوازات الأردنية "البطاقة الخضراء" من دخول أراضيها.

وقال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول، اليوم الجمعة: إن لبنان قرراً منع الفلسطينيين من حملة جوازات السفر الأردنية "البطاقة الخضراء" من دخول أراضيها. مضيفاً، أن القرار سيمس نحو 700 ألف مواطن فلسطيني ممن يعيشون في الأردن ولا يملكون رقمًا وطنيًّا، إضافة لتأثيره على سكان الضفة الغربية المحتلة الذين يحملون جوازات سفر دون رقم وطني.

وأوضح أن السلطات اللبنانية أرجعت خلال الأيام الماضية كل فلسطيني يصل مطار بيروت ويحمل جواز سفراً أردنياً وعليه ختم "البطاقة الخضراء" الخاصة بدخول الأراضي المحتلة والمعروف بـ "ختم الجسور".

ولفت العالول إلى أن القرار يشمل من يملك فيزا دخول أو إقامة في لبنان بمن فيهم الطلاب الملتحقين بالدراسة هناك، في حين لا يُعرف حتى اللحظة عدد المتضررين منذ بدء القرار.

واستنكر المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج القرار، وعدّه استكمالًا للدور الذي يقوم به وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويأتي القرار في سياق قرار تعسفي اتخذه وزير العمل اللبناني والقاضي بمساواة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع العمالة الأجنبية الوافدة، وهو الأمر الذي لاقى رود فعل غاضبة.

يشار إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لازالوا يحتجون على قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، الذي قرر التعامل مع الفلسطينيين المقيمين في لبنان كأجانب نافياً عنهم صفة اللاجئين.

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