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استطلاع: لا غالبية لنتنياهو وتراجع غانتس

الجمعة 02 أغسطس 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: لا غالبية لنتنياهو وتراجع غانتس


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي، نشر اليوم الجمعة، أن معسكر اليمين حصل على 55 مقعدا، بدون حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، ما يعني أن رئيس الحكومة، بنامين نتنياهو، لا يزال غير قادر على الحصول على الغالبية المطلوبة لتكون قاعدة لائتلاف حكومي.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "مأغار موحوت" لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن "الليكود" يحصل على أكبر عدد من المقاعد، ولكن معسكر اليمين لن تتجاوز 55 مقعدا، بدون ليبرمان.

وأظهر الاستطلاع أن "الليكود" يحصل على 30 مقعدا، مقابل 28 مقعدا لـ"كاحول لافان"، وتكون القائمة المشتركة هي الكتلة الثالثة بحصولها على 12 مقعدا.

في المقابل، يحصل "اليمين الموحد" على 11 مقعدا، مقابل 10 مقاعد لـ"يسرائيل بيتينو"، و9 مقاعد لتحالف "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية"، ويحصل كل من "شاس" و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل تحالف "العمل" و"غيشر" على 6 مقاعد.

وأظهرت النتائج أن "عوتسما يهوديت" و"زيهوت" لا يتجاوزان نسبة الحسم.

وردا على السؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة الجديدة، حصل نتنياهو على 40%، مقابل 28% لبيني غانتس، و8% لإيهود باراك.

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