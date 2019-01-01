  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كوشنر يضغط على مصر لتقنع الفلسطينيين بحضور هذه القمة!

الجمعة 02 أغسطس 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر يضغط على مصر لتقنع الفلسطينيين بحضور هذه القمة!


القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان العبرية"، نقلاً عن صحيفة العرب البريطانية، أن المسؤول الأمريكي جارد كوشنير طلب من القاهرة اقناع السلطة الفلسطينية بحضور قمة سلام مرجح انعقادها في كامب ديفيد الشهر المقبل، كخطوة مبدئية، بغض النظر عن موافقتها على ما سيُطرح لاحقا.

وذكرت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أن القيادة المصرية لا تمانع من أن تكون حاضرة في أي مؤتمر مستقبلي يناقش عملية السلام، وترى أهمية حضور الطرف الفلسطيني في المباحثات التي تخص مصيره ومستقبله.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن زيارة كوشنر التي استمرت ساعات، استهدفت تبديد المخاوف بشأن "صفقة القرن".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت أن الهدف الأساسي من جولة كوشنر الجديدة هو طرح عقد مؤتمر قمة يجمع بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعدد من القيادات العربية في كامب ديفيد منتصف سبتمبر المقبل، برعاية الرئيس دونالد ترامب.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. تفاصيل جديدة حول العملية.. الاحتلال ينشر فيديو لعملية الاشتباك بخانيونس

ضابط بشعبة غزة يروى تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الاشتباك بخانيونس

مفتى فلسطين يعلن عن موعد عيد الاضحى المبارك

بالاسماء.. المجلس الجديد لبلدية غزة يستلم مهامه بشكل رسمي

قناة عبرية تكشف نتائج تحقيق فرقة غزة حول عملية خانيونس فجر اليوم

جنرال إسرائيلي: المواجهة البرية في غزة مسألة وقت لا أكثر ويكشف عن هدف خطة الفصول الاربعة!

نتنياهو يعلق على عملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم!

الأخبار الرئيسية

على اعقاب عملية خانيونس.. جيش الاحتلال يقرر تغيير اجراءات فتح النار ضد المتظاهرين بغزة

تل ابيب : حماس ستلجأ لبدء جولة قتال في حال لم يتحسن الوضع

جنرال اسرائيلي : امكانيات حزب الله وغزة الصاروخية قادرة على ضرب كافة الاهداف الحيوية في الدولة

20190802104915

يهود أميركا أوقفوا تبرعاتهم : انهيار مدوٍ لمنظمة داعمة لإسرائيل

350

القطاع الصحي الإسرائيلي قلق من وقف التحويلات الطبية الفلسطينية لمستشفياته