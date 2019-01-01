شاهد ..الخليل : 2 مليون شيكل خسائر سلطة الطاقة بعد حريق مستودع "سيلكو"

القدس المحتلة/سما/



قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم ان الحريق الذي اشتعل في مستودع شركة كهرباء الجنوب"سيلكو" الليلة الماضية في الخليل ادى الى خسائر مالية ضخمة.

واكد ملحم ان الخسائر التي لحقت جراء الحريق تقدر بـ 2 مليون شكيل على الاقل، مضيفا ان الاقدام على حرق هذا المستودع يعد عملا خارجا عن الاخلاق والقيم الوطنية ويضر بالمجتمع الفلسطيني والهدف منه تخريبي وهو ليس العمل الاول.

وقال ملحم ان الحريق التهم اسلاك ومعدات الخطوط التي تعمل على تقوية ضعف التيار في جنوب الضفة الغربية، مطالبا الاجهزة الامنية بالقاء القبض على الفاعلين باسرع وقت.

من جانبه، قال فارس مجاهد مدير عام شركة كهرباء الجنوب "سيلكو" ان من اقدم على الحريق خارج عن الصف الوطني، مشيرا الى ان هذا الحريق سيؤثر بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واقدم بعد منتصف الليلة الماضية، ٤ اشخاص على القاء زجاجات حارقة باتجاه مستودع شركة كهرباء الجنوب "سيلكو" ما ادى لاشتعال النيران في المستودع.