انتخاب د.نظام نجيب رئيسا لاتحاد المستشفيات والمراكز الطبية

رام الله / سما /

إنتُخب الدكتور نظام نجيب نقيب الاطباء الفلسطينيين السابق رئيسا لاتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية والخاصة.

واجتمعت الهيئة العامة لاتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية والخاصة في مقر الهلال الاحمر في مدينة البيرة ظهر الجمعة، وقدمت التقريرين المالي والاداري للهيئة السابقة برئاسة الدكتور ياسر ابو صفية، كما قدمت الهيئة استقالتها، وجرت انتخابات بالتزكية، فاز بها الدكتور نظام نجيب رئيسا للاتحاد لمدة 4 سنوات.

وتم توزيع مناصب الهيئة كما يلي: د.عدوان البرغوثي نائبا لرئيس الاتحاد، د.يوسف التكروري امين السر، أ.احمد كواملة امين الصندوق، وعضوية كل من د.حازم الشلالدة، د.ماجد ابو جيش، أ.مازن كوّع.

وفور انتخابه، اكد د.نظام نجيب ان المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية والخاصة تعاني من ضائقة مالية نتيجة تراكم ديون على وزارة الصحة، مؤكدا انه من اولويات الهيئة الجديدة برئاسته ستكون العمل على ايجاد حل لهذه المعضلة، من خلال التعاون مع الحكومة والوزارات المختصة لمصلحة المستشفيات والمراكز الاهلية والخاصة ولتطوير الخدمات الطبية المقدمة وتعزيز العمل على توطين الخدمات الطبية، مشيرا د.نظام الى ان الهيئة الجديدة ستعمل بشكل تراكمي وستبني على ما تم انجازه من قبل الهيئة السابقة برئاسة الدكتور ياسر ابو صفية لتحقيق انجازات على ارض الواقع، مقدما شكره للدكتور ياسر ابو صفية والهيئة السابقة على ما قدموه وانجزوه لمصلحة المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية والخاصة وما هو بحاجة لمتابعة واستمرارية.

ويشار ان د.نظام نجيب هو أول رئيس لاتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية والخاصة، والامين العام المساعد لاتحاد الاطباء العرب الحالي في القدس، ونقيب الاطباء السابق.